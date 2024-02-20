Kocaeli'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan DEVA Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını Genel Başkan Ali Babacan'ın katılacağı program ile duyuracak. Program 22 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Luxor Garden Otel'de gerçekleştirilecek.
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Ali Babacan Kocaeli'ye geliyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilan etmek için Kocaeli'ye geleceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.