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Ali Babacan Kocaeli'ye geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilan etmek için Kocaeli'ye geleceği öğrenildi.

Ali Babacan Kocaeli'ye geliyor mask

Kocaeli'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan DEVA Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını Genel Başkan Ali Babacan'ın katılacağı program ile duyuracak. Program 22 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Luxor Garden Otel'de gerçekleştirilecek. 
# Deva partisi, Ali Babacan

20 Şub 2024 - 22:44 - Gündem

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