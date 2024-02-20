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DEVA Partisi İzmit'te meclis üyesi aday listesi belli oldu

DEVA Partisi İzmit Belediye Meclis Üyeleri listesi açıklandı.

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DEVA Partisi İzmit'te meclis üyesi aday listesi belli oldu mask

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan'ın Belediye meclis üye listesi netleşti.

DEVA PARTİSİ İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYE LİSTESİ 
1 NERİMAN KUŞ

2- MUSA HASAR

3- RIDVAN TUNÇ

4- ABDULLAH KARAVAR 

5- ABDULLAH TİMURBUĞA

6- YUNUS EMRE DEMİRKOL 

7- ÖNDER TAVŞAN

8- KADİR KAYA

9- ERGÜN DİNÇ

10- SONGÜL YILMAZ

11- NAİM ARSLANTAŞ 

12- ABDUL HEKİM REJİOĞLU

13- ALPARSLAN KUTLU 

14- HİLAL DOĞAN 

15- ZEYDİN BAŞBOĞA 

16- RAMAZAN PİŞTOFOĞLU 

17- NECMETTİN YEL 

18- GÜLBAHAR KELEŞOĞLU 

20 Şub 2024 - 22:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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