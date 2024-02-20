DEVA Partisi İzmit'te meclis üyesi aday listesi belli oldu

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan'ın Belediye meclis üye listesi netleşti.
DEVA PARTİSİ İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYE LİSTESİ
1 NERİMAN KUŞ
2- MUSA HASAR
3- RIDVAN TUNÇ
4- ABDULLAH KARAVAR
5- ABDULLAH TİMURBUĞA
6- YUNUS EMRE DEMİRKOL
7- ÖNDER TAVŞAN
8- KADİR KAYA
9- ERGÜN DİNÇ
10- SONGÜL YILMAZ
11- NAİM ARSLANTAŞ
12- ABDUL HEKİM REJİOĞLU
13- ALPARSLAN KUTLU
14- HİLAL DOĞAN
15- ZEYDİN BAŞBOĞA
16- RAMAZAN PİŞTOFOĞLU
17- NECMETTİN YEL
18- GÜLBAHAR KELEŞOĞLU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.