Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahin pekmezinin ilk kez duyacağınız faydaları ortaya çıktı

Tahin pekmez, tüm bu faydalarıyla ilk kez duyulması dikkat çekti.
Tahin pekmez yemeye başladıktan sonra bırakamayacağınız vurgulandı.
Tahin pekmez, sofralarımızın lezzetli ve sağlıklı bir eşlikçisi olduğunun altı çizildi.
Tahin pekmez, protein, doğal şeker, vitamin, mineral, kalsiyum, lif, doğal yağ, demir ve E vitamini gibi birçok besin ögesi içerir.
Bu besin ögeleri sayesinde tahin pekmez, vücudumuza ve sağlığımıza pek çok katkı sağlar.
Tahin pekmez, vücudumuzun enerji ve protein ihtiyacını karşılar, yorgunluğu giderir.
Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıklardan korur, kemik ve diş sağlığımızı korur, kabızlık ve sindirim sorunlarını önler.
Kolesterol dengesini sağlar, anemi riskini azaltır, cilt sağlığımızı iyileştirir, sporcuların kas onarımına yardımcı olur, metabolizmamızı hızlandırır, kilo kontrolüne destek olur, mutluluk hormonu salgılar ve ruh halimizi iyileştirir.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.