Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Sıcaklık ne kadar düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de hava sıcaklığı bugün en düşük 5 en yüksek 11 derece olacak. Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: