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TCDD’de ‘Ravza-i mutahhara’yı bilemeyen yükselemedi!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevde yükselme sınavında yüksek puan alan sendika üyelerine mülakatlarda İslami terimler sordu.

TCDD’de ‘Ravza-i mutahhara’yı bilemeyen yükselemedi! mask

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda yapılan görevde yükselme sınavlarında meslekle herhangi bir alakası bulunmayan sorularla Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri de dahil onlarca kişi elendi. Sorular arasında dikkat çekenlerden birisi de “ravza-i mutahhara nedir?”  oldu.

Bu kavram “Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin içinde, İslam dini peygamberi Muhammed’in mezarından minberine kadar olan özel yer” olarak biliniyor.

BTS Genel Sekreteri Murat Oral’ın aktardığına göre “Toricelli yasası nedir, yapay zekânın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir, penisilin kaç yılında bulunmuştur” gibi sorular da yer aldı.

Oral “Bu mülakat sorularının meslekle ne alakası var? Bir doktor ravza-i mutahharayı bilemese mesleğini icra edemeyecek mi?” tepkisini gösterdi. Öte yandan sendika üyeleri İstanbul ve Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Kaynak: cumhuriyet

# TCDD, Ravza-i mutahhara, var, oldu, dikkat, türkiye

21 Şub 2024 - 09:03 - Yaşam

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