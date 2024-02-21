Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş

Kandıra Belediye Başkanlığı yarışına AKP'li Eski Kandıra belediye başkanı Cengiz Kan'ın bağımsız aday olarak dahil olması bölgede dengeleri değiştirmişti. Mevcut belediye başkanı AKP’li Adnan Turan’ın aday gösterilmediği, Erol Ölmez’in AKP’nin adayı olduğu Kandıra’da bir aday daha gösterildi. Bağımsız olarak aday olan Cengiz Kan'ın adaylığının üzerine Cengiz Kaş adlı bir vatandaşın bağımsız aday oldu. Bu durumun Cengiz Kan'ın ismine benzerliği sebebiyle kafa karışıklığı yapmak ve bu fırsatı değerlendirmek için yapıldığı iddia edildi. Kandıra’da seçimlerde iki bağımsız aday çıkacak. Biri Cengiz Kan, biri ise Cengiz Kaş. Bu isim benzerliğinin bir tesadüf mü yoksa seçim stratejisi mi olduğu soruları bölgede hızla yayıldı.
CENGİZ KAŞ
CENGİZ KAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - 2 bağımsız aday daha çıkacak Levent Göbek,ve Semih Sariyay.Yaparsa Akp yapar:)
Murtaza - Yatacak yerin yok EROL, korma titre
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.