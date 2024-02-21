21 Şub 2024 - 09:06- Siyaset G:

Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş

Kandıra Belediye Başkanlığı'na Bağımsız Başkan Adayı olan Cengiz Kaş, resmi başvurusunu yaptı. Kandıra'da bağımsız olarak aday olan Cengiz Kan'ın üzerine bu isimde bir adayın çıkması "Bu bir tesadüf mü?" sorusunu akıllara getirdi:

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Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş mask
Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş
Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş
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Kandıra Belediye Başkanlığı yarışına AKP'li  Eski Kandıra belediye başkanı Cengiz Kan'ın bağımsız aday olarak dahil olması bölgede dengeleri değiştirmişti. Mevcut belediye başkanı AKP’li Adnan Turan’ın aday gösterilmediği, Erol Ölmez’in AKP’nin adayı olduğu Kandıra’da bir aday daha gösterildi. Bağımsız olarak aday olan Cengiz Kan'ın adaylığının üzerine Cengiz Kaş adlı bir vatandaşın bağımsız aday oldu. Bu durumun Cengiz Kan'ın ismine benzerliği sebebiyle kafa karışıklığı yapmak ve bu fırsatı değerlendirmek için yapıldığı iddia edildi.  Kandıra’da seçimlerde iki bağımsız aday çıkacak. Biri Cengiz Kan, biri ise Cengiz Kaş. Bu isim benzerliğinin bir tesadüf mü yoksa seçim stratejisi mi olduğu soruları bölgede hızla yayıldı.

Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş

CENGİZ KAŞ

Kandıra'da yerel seçim yarışında garip tesadüf: Yeni adayın ismi Cengiz Kaş

CENGİZ KAN
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21 Şub 2024 - 09:06 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - 2 bağımsız aday daha çıkacak Levent Göbek,ve Semih Sariyay.Yaparsa Akp yapar:)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 10:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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