Mustafa Gürsel:"Hiçbir maçın garantisi yok"

Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'i getirdi. Gürsel, imzayı attıktan sonra dün ilk antrenmanına da çıktı.
"Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız"
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, takımın enerjisini yüksek bulduğunu söyleyerek, "Takım zaten belli bir konuma gelmişti. Artık bundan sonraki süreçte hep beraber hedefe kitleneceğiz. Hedefe giderken bütün iş sahanın içinde yaptıklarımızdan geçiyor. Bu antrenmanımızla 'Bismillah' diyerek başladık. Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün iş çalışmaya kaldı" dedi.
"Hiçbir maçın garantisi yok"
Keçiörengücü maçını değerlendiren Gürsel, "Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Sürpriz sonuçlar çıkabilen bir lig, hiçbir maçın garantisi yok. Zaten keyfi de orada. Ligde hedefler bitmiyor. İlk iki hedefi var. Finale kalma mücadelesi veren takımlar var. Sahaya çıktığımız her maç bir anlam ifade ediyor. Her takım için de farklı anlamlar ifade ediyor. Oynayacağımız maçta öyle maçlardan biri. Rakibimize baktığımızda son 2 maçını kazandı. Her maç önemli. Bu maçta kendi içinde bizim için farklı bir önem taşıyor. Gerekli hazırlıkları yapıp kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.
"İyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım"
Oturtacakları oyunu kalıcı hale getirmek istediğini vurgulayan Mustafa Gürsel, "Enerji ile bir veya iki maç gidebilirsiniz. Bu takıma bir şey katmazsak, bir şeyler ortaya koymazsak dediğimiz gibi enerji bir veya iki maçta gidebilir. Takımın değerini ve oyun gücünü yükselterek bunu daimi hale getirmemiz lazım. Sezon sonuna kadar kalıcı bir şekilde iyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - Sorarlar insana o zaman o kadar naralar neden atıldı Ertuğrul neden gönderildi onun başaramadığı neyi başaracaksın neden takımın başındasın kime ne yararı oldu gelmen kime ne yararı olacak hey naralar atanlar sorarım size ilk beyanından memnun musunuz yeni antrönerin
Benden Söylemesi - hiç bir maçın garantisi yok kaybetti geçmiş olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.