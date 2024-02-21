Bu soruna bir çözüm bulunmalı

Karamürsel Işıklar'da sabah yaşanan mağduriyetler vatandaşları sıkıntıya sokuyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar "Bölgede düzenle olmadığı için sabah işçi servisleri yolu tıkıyor. Tüm bölge sakinleri olarak şikayetçiyiz. Çok sıkıntılı bir süreç" dediler.