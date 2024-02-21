21 Şub 2024 - 09:50- Gündem G:

Bu soruna bir çözüm bulunmalı

Büşra BOZBAĞ
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Bu soruna bir çözüm bulunmalı
Bu soruna bir çözüm bulunmalı
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Karamürsel Işıklar'da sabah yaşanan mağduriyetler vatandaşları sıkıntıya sokuyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar "Bölgede düzenle olmadığı için sabah işçi servisleri yolu tıkıyor. Tüm bölge sakinleri olarak şikayetçiyiz. Çok sıkıntılı bir süreç" dediler.

21 Şub 2024 - 09:50 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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