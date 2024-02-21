Harikalar Sahili’nde kafe inşaatına tepki!

Derince Harikalar Sahili’nin Körfez ilçesi tarafındaki kafeteryanın genişletildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yasak olmasına rağmen kafeterya genişletiliyor. Kurallara uyulmadığı gerekçesiyle kafeteryanın yeni ek inşaatıyla ilgili belediyeye şikayet edildi. Şikayet sonrasında inşaatın bir süreliğine durdurulduğu, ama sonrasında yeniden çalışmaların başladığı öğrenildi.