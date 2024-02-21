21 Şub 2024 - 10:01- Gündem G:

Harikalar Sahili’nde kafe inşaatına tepki!

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Harikalar Sahili’nde kafe inşaatına tepki!
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Derince Harikalar Sahili’nin Körfez ilçesi tarafındaki kafeteryanın genişletildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yasak olmasına rağmen kafeterya genişletiliyor. Kurallara uyulmadığı gerekçesiyle kafeteryanın yeni ek inşaatıyla ilgili belediyeye şikayet edildi. Şikayet sonrasında inşaatın bir süreliğine durdurulduğu, ama sonrasında yeniden çalışmaların başladığı öğrenildi.
# yeni

21 Şub 2024 - 10:01 - Gündem

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Yorumlar

(2)
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Derince 60 Evler - neyine şikayet etmişler arka tarafına bir kaç masalık yer onuda şikayet edenlere baksan diğer kafecilerdir bumu sorun olmuş birde haber diye koymuşsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 12:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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