Kocaeli Basket için İzmit Atatürk’e: 65-45

İLK MAÇI KAZANDILAR

Kocaeli U 16 Erkekler Basketbol Ligini namağlup şampiyon bitiren Kocaeli Basket, ilimizde yapılmakta olan Marmara Bölge Şampiyonasına da fırtına gibi girdi. Kocaeli Basket takımı, Tekirdağ şampiyonu SK Treda ekibini 65-45 yenerek, bu önemil müsabakayı kazanıp, gözünü zirveye dikti. Antrenör ve efsane basketbolcumuz Zafer Yıldız, “Tüm Kocaeli halkını destek için bekliyoruz. Maçlarımız İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor”