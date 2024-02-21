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Kocaeli Basket için İzmit Atatürk’e: 65-45

Kocaeli 2023-2024 U 16 Erkekler Basketbol Ligini namağlup şampiyon bitiren Kocaeli Basket ilimizde yapılmakta olan Marmara Bölge Şampiyonasında destek bekliyor

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Kocaeli Basket için İzmit Atatürk’e: 65-45 mask

İLK MAÇI KAZANDILAR

Kocaeli U 16 Erkekler Basketbol Ligini namağlup şampiyon bitiren Kocaeli Basket, ilimizde yapılmakta olan Marmara Bölge Şampiyonasına da fırtına gibi girdi.  Kocaeli Basket takımı, Tekirdağ şampiyonu SK Treda ekibini 65-45 yenerek, bu önemil müsabakayı kazanıp, gözünü zirveye dikti. Antrenör ve efsane basketbolcumuz Zafer Yıldız,  “Tüm Kocaeli halkını destek için bekliyoruz. Maçlarımız İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor”
# Atatürk

21 Şub 2024 - 10:03 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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