Kocaeli Basket için İzmit Atatürk’e: 65-45

İLK MAÇI KAZANDILAR
Kocaeli U 16 Erkekler Basketbol Ligini namağlup şampiyon bitiren Kocaeli Basket, ilimizde yapılmakta olan Marmara Bölge Şampiyonasına da fırtına gibi girdi. Kocaeli Basket takımı, Tekirdağ şampiyonu SK Treda ekibini 65-45 yenerek, bu önemil müsabakayı kazanıp, gözünü zirveye dikti. Antrenör ve efsane basketbolcumuz Zafer Yıldız, “Tüm Kocaeli halkını destek için bekliyoruz. Maçlarımız İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.