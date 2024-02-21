Güvenlik personellerine oryantasyon eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi. İki gün süreyle verilen eğitimler Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Eğitim Salonu ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde; kurum tanıtımı, etik eğitimi, kurum kültürü, personel özlük hakları, çalışma hayatında mali ve sosyal haklar gibi konulara değinildi.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, vatandaş memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmenin, vatandaşla etkili iletişimin ve kurumda yapılan hizmet içi eğitimlerin öneminden bahsetti. Bayram, konuşmasında eğitimlerle personelin niteliğini artırmaya devam edileceğini vurguladı.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi. İki gün süreyle verilen eğitimler Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Eğitim Salonu ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde; kurum tanıtımı, etik eğitimi, kurum kültürü, personel özlük hakları, çalışma hayatında mali ve sosyal haklar gibi konulara değinildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.