Derinceli Ali Yağız milli takımda

MİLLİ TAKIMA KATILDI
Türkiye Geneli Yüzme Yarışmaları’nda 3 kilometrede 6. olarak Türkiye Milli Takım kampına katılmaya hak kazanan Derince Kavram Koleji öğrencisi Ali Yağız Çelik ve beraberindeki heyet Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede başarılı sporcunun yanı sıra Derince Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Aksoy, Derince Kavram Koleji Kurucu Müdürü Fatih Ekinci, Derince Kavram Koleji Okul Müdürü Yener Kırçiçek ve beden eğitimi öğretmeni Resmiye Erdem de hazır bulundu. Ali Yağız Çelik’i başarısından dolayı kutlayan Başkan Aygün “Yüzmede Türkiye 6.'sı olan Derince Kavram Koleji öğrencilerimizden Ali Yağız Çelik'i kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Değerli evladımızın kıymetli ailesini ve eğitimcilerimizi de gönülden tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.