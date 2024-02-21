Derinceli Ali Yağız milli takımda

MİLLİ TAKIMA KATILDI

Türkiye Geneli Yüzme Yarışmaları’nda 3 kilometrede 6. olarak Türkiye Milli Takım kampına katılmaya hak kazanan Derince Kavram Koleji öğrencisi Ali Yağız Çelik ve beraberindeki heyet Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede başarılı sporcunun yanı sıra Derince Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Aksoy, Derince Kavram Koleji Kurucu Müdürü Fatih Ekinci, Derince Kavram Koleji Okul Müdürü Yener Kırçiçek ve beden eğitimi öğretmeni Resmiye Erdem de hazır bulundu. Ali Yağız Çelik’i başarısından dolayı kutlayan Başkan Aygün “Yüzmede Türkiye 6.'sı olan Derince Kavram Koleji öğrencilerimizden Ali Yağız Çelik'i kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Değerli evladımızın kıymetli ailesini ve eğitimcilerimizi de gönülden tebrik ediyorum” dedi.