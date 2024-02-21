Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 7 sokağın üstyapısını yeniledi. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda asfalt serimi yapıldı. Osman Yılmaz Mahallesi’nde de 1 sokakta üstyapı yenilenirken Gebze, konforlu ve düzenli yollarla donatıldı. 2 ay gibi bir sürede 2 bin 100 metre yolda tamamlanan üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında yaya kaldırım onarımı devam ederken 5 bin 450 metreküp de trimer kazısı ile deforme olan eski asfalt kazısı yapıldı.
4 BİN TON ASFALT SERİLDİ
Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi 534. Sokak, 535. Sokak, 537/1 Sokak, 537/3 Sokak, 573. Sokak, 574. Sokak ve 577. Sokak ayrıca Osman Yılmaz Mahallesi’nde 626. Sokak’ta altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda 7 bin 720 ton plent miks temel tabakası serimi ve 4 bin 60 ton binder asfalt serimi yapıldı. Yolun zemine oturması sonrası son kat aşınma asfalt serim çalışmalarının da önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.