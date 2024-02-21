Kocaeli Çayırova'da 5218 m² arsa mahkemeden satılık

T.C. GEBZE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar 2 Mahallesi , 572 Ada, 9 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz

Adresi :Çayırova / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.218,35 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında Taks: 0,40 Kaks:0,80 Hmax:15,50 olup depolama alanında kaldığı,Sedaş,İsu,Botaş,İzgaz V.S. görüş alınmadan proje imal edilemez.

Kıymeti : 48.269.738,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 11:08 Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/ 2024 - 11:08-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:08

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.