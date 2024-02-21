Kocaeli Başiskele'de 982 m² arsa mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahalle, 989 Ada, 5 Parsel, taşınmazın arsa vasfında olduğu, 982,81 m2,üzeri boş, yola cephesi mevcut, tüm belediye imkanlarına sahip taşınmazdır. İmar Durumu: Konut alanı, taks: 0,25, Emsal:0,7 ve üç kat müsadeli

Kıymeti : 6.879.670,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:59 Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/ 2024 - 10:59-Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:59-

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:59

15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.