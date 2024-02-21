Kocaeli Başiskele'de 287 m² ev ve arsası mahkemeden satılık

T.C. KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle/Köy, 795 Ada, 2 Parsel, ev ve arsası vasfında taşınmaz. Yapılaşmanın yoğun olduğu havadar konumda yer almaktadır. Parsel üzerinde bodrum, zemin ve normal kattan oluşan 35-40 yıllık bir kagir bir bina bulunmakta olup, yıpranmış durumdadır.

Adresi : Ş.Yuvacık Mh. Başiskele İlçesi Kocaeli İli Başiskele/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 287,48 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planları içinde 3 kat bitişik nizam ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.254.320,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:00 Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/ 2024 - 10:00Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:00

15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.