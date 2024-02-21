Zeytinoğlu: “KKTC’ye her türlü desteği vermeye hazırız”

Kocaeli Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısı bugün KSO içerisinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem maddesi görüşüldü. Meclise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuk olarak katılım sağladı. Bunun yanı sıra meclise; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk katılım sağladı.

KOCAELİ İKİNCİ SIRADA

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun aylık faaliyet raporu sunumuyla başlayan toplantıda Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre ocak ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracat 3 milyar 208 milyon dolar, ithalat 5 milyar 403 milyon dolar TL. Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların üretim yerleri esas alınarak hesaplanan ihracat istatistiklerinin ocak verilerine baktığımızda; İstanbul 4 milyar 330 milyon dolar, Kocaeli 2 milyar 504 milyon dolar, İzmir 1 milyar 851 milyon dolar, Bursa 1 milyar 275 milyon dolar, Mersin 891 milyon dolar TL. Kocaeli ikinci sırada yer alıyor.

KOCAELİ 0.9 PUAN ARTTI

Ocak ayı kapasite kullanım oranında Türkiye yüzde 76,2 ile geçen yıla oranla 0.9 puan arttı. Kocaeli yüzde 70,7 ile geçen yıla oranla 0,3 puan arttı. Yıllık artışların alt kalemlerine baktığımızda; Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırımları işaret eden sermaye malı üretimi, orta düşük ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar olumlu. Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 8,8. Kasım’dan Aralık’a çalışabilir nüfus 46 bin kişi arttı. İşgücüne katılanlar 428 bin kişi arttı. İstihdam edilenler 399 bin kişi arttı. Aralık itibariyle toplam istihdam sayısı 32 milyon 56 bin kişi.

KIBRIS MESELESİ ENGEL OLARAK ÖNÜMÜZE ÇIKTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) tek taraflı olarak 1990’da yaptığı AB üyelik başvurusu 2004 yılında sonuçlandı ve AB Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsilcisi sıfatıyla GKRY’yi üye olarak aldı. BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adada kapsamlı bir çözüm için önerdiği Annan Planı 24 Nisan 2004’te Kuzeyde ve Güneyde referanduma sunuldu. Referandum sonuçlarına göre KKTC yüzde 65 ile planı kabul ederken, GKRY yüzde 76 ile reddetti. GKRY halkı referandumda planı reddetmesine rağmen, Güney Kıbrıs 1 Mayıs 2004 itibarıyla AB üyesi oldu. Çeşitli AB yetkililerinin pişmanlıklarını ortaya koyan açıklamaları ve verilen sözler zaman içinde unutuldu. KKTC’nin uluslararası izolasyonlarının kaldırılacağına yönelik sözler tutulmadı. AB’nin doğrudan ticaret tüzüğü Kıbrıs Rum engeline takıldı. Türkiye 2005’te AB ile üyelik müzakerelerine başlasa da Kıbrıs meselesi hep bir engel olarak karşımıza çıkarıldı.

BLOKE ETTİ

2006’da Genel İşler ve Dışişleri Konseyi Türkiye’nin Gümrük Birliğini GKRY de dahil tüm AB üyesi devletlere ayrımsız bir şekilde uygulamadığı gerekçesi ile müzakerelerde sekiz faslın açılmaması ve hiçbir faslın da kapatılmaması kararını aldı. Bu doğrultuda gümrük birliği ile ilişkili olarak görülen;malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, taşımacılık, gümrük birliği ve dış ilişkiler fasılları açılamadı. 2009’da GKRY ek bazı fasılların açılmasını bloke etti.

TÜRKLERİN HAKKINI ÇİĞNEME ÇABALARI DURDURULDU

Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin AB müzakere sürecinin durmasına yol açan tek sebep olmasa da en önde gelen engeli oluşturdu. Müzakerelerin dışında da Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği, Avrupa Birliği ile savunma işbirliği, Avrupa Savunma Ajansı’na katılımı gibi konularda da Kıbrıs sorunu engel teşkil etmeye devam etti. GKRY’nin engellemeleri devam etti. GKRY’nin adanın tümü üzerinde hak iddia etmesi Kıbrıslı Türklerin haklarını çiğneme çabaları Türkiye’nin girişimleri ile durduruldu.

TÜRKİYE’DEN DAHA FAZLA YATIRIM ALMASI SAĞLANMALI

KKTC kardeş ülke ve milli davamızdır. Kıbrıslı Türklerin güvenliği Türkiye’nin birinci önceliği.Bunun yanı sıra adanın stratejik önemi de son derecede kritik. Özellikle Gazze’deki çatışmalar ve büyük güçlerin Ortadoğu’ya yönelik emelleri dikkate alındığında bölgenin önemi daha da belirginleşiyor. Geçtiğimiz sene ortaya atılan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru gibi projeler Doğu Akdeniz’in stratejik önemini artırıyor. Son dönemde KKTC’de yabancıların ve özellikle belirli grupların emlak alımı ve inşaat sektörüne yönelik yatırımlarıyla ilgili haberler okuyoruz.Bu tür yatırımların arkasında bazı örtülü nedenlerin olması ihtimali bizleri endişelendiriyor. KKTC’nin tarım, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarında Türkiye’den daha fazla yatırım alması sağlanmalı. İş dünyası olarak KKTC’ye her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerine yer verdi.