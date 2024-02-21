Muhtar adayı Doğan’dan Plajyoluspor’a ziyaret

Şirintepe Mahalle Muhtarı adayı Aydın Doğan, mahallesinde bir yandan seçim çalışmasına devam ederken, diğer yandan da mahallesindeki spor kulüplerini de ihmal etmiyor. Muhtar adayı Doğan, önceki gün denetim kurulu başkanlığını yaptığı Çenesuyu Plajyoluspor’u ziyaret ederek başkana, teknik heyete ve sporculara başarılar diledi. Doğan, muhtar seçildiğinde mahallenin bütün sorunlarıyla tek tek ilgileneceğini, spora da her türlü desteği vereceğini söyledi. Çenesuyu Plajyoluspor heyeti de muhtar adayı Aydın Doğan’a başarılar diledi.
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# seçim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.