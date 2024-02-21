- Teknoloji

Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Milli muharip uçak KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ankara'daki test uçuşu başarıyla tamamlandı.

Demirören Haber Ajansı
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Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi mask
Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. KAAN, Ankara'da bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi. 

'AKINCI'DA TEST UÇUŞU 

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.  Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak. KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak. 
# türkiye, yeni, TÜRK

21 Şub 2024 - 11:00 - Teknoloji

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
01

Geleceğin T. C Ti - uçurtma yapamayan T. C den

neredennnnnn nereye geldik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 12:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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