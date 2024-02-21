Vali Yavuz: “Organize sanayi modelini desteklemeye devam edeceğiz”

Kocaeli Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısı bugün KSO içerisinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem maddesi görüşüldü. Meclise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuk olarak katılım sağladı. Bunun yanı sıra meclise; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş katılım sağladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Bizim Türkiye olarak hedefimiz Büyük Türkiye hedefimiz. Büyük Türkiye idealini gerçekleştirirsek insanlık da huzur ve barış bulacaktır. Dünyanın barış ve huzura ihtiyacı var bunu yolu da Türkiye’nin güçlü olmasından geçiyor. Milli davamız olan Kıbrıs’ın egemen ve bağımsız yaşaması en önemli hedeflerimizden biridir Kıbrıs’ın güvenliğini ve egemenliğini Türkiye’den ayırmıyoruz. KKTC’nin tanınması ve egemen bir devlet olarak yer alması bizim için çok önemli ama bütün çabalarımıza rağmen Rum kesimi ve destekçileri yanaşmadı. Kıbrıs’ın sosyal ekonomik kültürel kalkınması bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi özellikle bir konuyu hatırlatmak istiyorum.

İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SANAYİCİLERDEN DESTEK İSTEDİ

Sanayi kuruluşlarından şunu istiyorum; bizim Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerimiz sizlere staja geliyor. Bu kapsamda öğrencilerimizin iş güvenliği konusunda dikkatli olmanızı istiyorum. Eksikliklerinizi gözden geçirip kontrol ederseniz mutlu oluruz. Bizim mesleki eğitim kurslarımız var sizlerin ilerleyen süreçte ihtiyacınız olacak iş gücü için gençlerimizin çocuklarımızın yetiştirilmesi iş ortamlarının koşullarının iyileştirilmesinden geçiyor. Kocaeli bu konuda en iyisi. Bu konuda size de teşekkür ediyorum. Gece kondu sanayileşmeye şiddetle karşıyız. Bunun getireceği olumsuz sonuçları biliyoruz. Organize sanayi modelini desteklemeye devam edeceğiz”