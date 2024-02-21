Tutuş, "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız”

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, meclis üyesi adaylarının belirlenmesinin ardından adaylar ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa; AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Batıkan Mehmet Akballı ve Meclis üyesi adayları katıldı.

"HAZIRIZ VE KARARLIYIZ"

Gerçekleşen programda konuşan Başkan adayı Tutuş, “Öncelikle aday listemizin İzmit'imize ve Kocaeli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz Cumhur ittifakı olarak hemşerilerimizin mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine yeni İzmit'i inşa etmek için bir araya gelmiş kadrolarız. İzmit'imizi hizmet ve eser siyaseti ile buluşturmaya hazırız ve kararlıyız. Vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle; hazırız, kararlıyız. "dedi.