KKTC Ekonomi Bakanı Kocaeli’den müjdeyi verdi

Kocaeli Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısı bugün KSO içerisinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem maddesi görüşüldü. Meclise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuk olarak katılım sağladı. Bunun yanı sıra meclise; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş katılım sağladı.

AMCAOĞLU’NDAN MÜJDE

Kocaeli Sanayi Odası Şubat ayı meclis Toplantısı’nda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “ Türkiye ile ilgili olan ekonomik protokolleri imzaladık. Sizlere müjdeler olsun artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye yatırımcılarının da rahat rahat yatırım yapabileceği mevzuatlar yasalaştı. 3. Etap olarak adlandırdığımız ihalelerde sonuçlanıyor. 2 bin metrekarelik alanlarda değil tamamı üretime yönelik.

YOLUNUZ YOLUMUZDUR

Sanayi arsalarını 5 bin metrekareden başlayarak binlerce kilometreye yükseltilebileceği proje bir yıl sonra hayata geçirilecek. Dünyaya açılabilmemiz daha da büyüyecek ve sizlerle yapılan yatırımlarla taçlanacak. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti yatırımcıları yabancı uyruklu yatırımcı olmayacak. Çünkü sizlerle birlikte bugüne kadar omuz omuza geldik. Yolumuz yolunuzdur sizinle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yürümek bizim için büyük bir şereftir” şeklinde konuştu.