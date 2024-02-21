KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “Birlikte hareket etmek zorundayız”

Kocaeli Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısı bugün KSO içerisinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem maddesi görüşüldü. Meclise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuk olarak katılım sağladı. Bunun yanı sıra meclise; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş katılım sağladı.

ANAVATANIMIZDAN ÖĞRENMEMİZ GEREKENLER VAR

Yavru vatandan selam getirdim. Yavru vatan diyerek sözlerime başladım çünkü bu terimlerden rahatsız olan insanlar var. Ben aksine gurur duyuyorum. İlişkilerin en kutsalı anne ile yavru arasındaki ilişkidir. Kocaeli’ye ilk defa geliyorum. Sık sık gelinmesi gereken bir yer. Yıllardır ambargolar altında ezilen Kıbrıs Türk halkını bölgesel bir güç ve aktör olan bunun da sınırlarını aşan ana vatanımızdan öğrenmemiz gereken çok ders olduğunu düşünüyorum. Ana vatanımızda bir yaratıcılık var, rekabetçilik var. Bunlar önemli özellikler. Anavatanımızla el ele beraber hareket etme bizim izleyebileceğimiz tek yol.

KIBRIS SORUN DEĞİLDİR, ÇÖZÜMSÜZ DE DEĞİLDİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusu konuşulurken yıllardır Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorunu çözümü edebiyatı var. Ben her zaman Kıbrıs Konusu ifadesini kullanmayı tercih etmişimdir. Sorun dersek çözümsüzlükte yaşamış gibi oluyoruz. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı çözümsüzlük haline geliyor. Çözüme gidilecekse KKTC’nin kabulünden geçer. Avrupa Birliği’nden bize düşmanlık var. Türkiye’nin üyesi olmadığı Avrupa Birliği’ne girmemize gerek yok. Bizim Avrupa Birliği olan ilişkilerimizi gözden geçirmemiz lazım. Toplum seviyesindedir bizim ilişkimiz. Hangi toplum Rumları üye yaptığı toplum. Çıkar uğruna hareket edilmiş bir durum vardır.

BERABER HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ

Güvenlik açısından da stratejik bir coğrafyası var Türkiye’nin. Bizim buralardan güç almamız lazım. Sizlerin bu gücünü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de yansıtarak beraber hareket etmek durumundayız. Buna inanan insanlarız. Kıbrıs Türkiye yüce Türk ulusunun kopmaz bir parçasıdır. Kıbrıslı diye bir memleket yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda bile yoktu. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin milli marşı hiçbir zaman olmadı. Bugün hala bu böyledir. Bu yüzden Kıbrıslı coğrafi ve kültürel bir kimliktir milli bir kimlik değildir” dedi.