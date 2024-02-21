İSG Plus, gol oldu yağdı

Körfezli spor adamı Metin Özkan tarafından düzenlenen ve koordinatörlüğünü Mitat Atalay’ın yaptığı Altın Kiraz dostluk Futbol Turnuvası’nda önceki gün oynanan altıncı gün müsabakalarında yine bol gol vardı. Günün ilk maçında Onur Nakliyat ile Ciğerci İbo takımları kozlarını paylaştı. Mehmet Ali Vardar’ın yönettiği müsabakada rakibine oranda daha baskılı bir futbol ortaya koyan Onur Nakliyat günü 3 puanla tamamlayan taraf oldu.

ÇEKİŞMELİ MÜSABAKA ONUR NAKLİYAT’IN

Onur Tunca’nın 5 golle yıldızlaştığı mücadelede Onur Nakliyat, Ciğerci İbo engelini 9-5’lik skorla geçti. Alperen Yiğit’in attığı 4 gol Ciğerci İbo’ya yetmedi. Günün ikinci maçı ise skor anlamında sahalarda ender görülen bir netice ile tamamlandı. Turnuvadaki ilk maçında 18 gol yiyen Kocaeli Makine Mühendisleri Odası takımının bu kez İSG Plus takımına karşısında direnemedi.

ÜMİT’TEN 13 GOL

Rakibi karşısında adeta gol olup yağan İSG Plus, sahadan 22-0’lık netice ile galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İSG Plus takımında Ümit Kahya attığı 13 gol ile turnuvanın bugüne kadarki en skorer ismi oldu. Gazimend Rahova ise maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

ONUR NAKLİYAT: 9

CİĞERCİ İBO: 5

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

ONUR NAKLİYAT: Tolga Dalkırsın **, Fatih Can ***, Kenan Akar **, Zekeriya Gürüş *** (Önder Sağlam **), Onur Tunca ***, Serkan Dursun ***, Serdar Dönmez **

CİĞERCİ İBO: Hasan Koç ** (İbrahim Çoban *), Barış Mitingoğulları **, Yusuf Yıldırım **, Melik Torun ***, Alperen Yiğit ***, Serhat Direk * (Samet Bilgin *), Sercan Karaduman **

GOLLER: Fatih Can (2), Zekeriya Gürüş, Onur Tunca (5), Serdar Dönmez (Onur Nakliyat), Alperen Yiğit (5), Sercan Karaduman (Ciğerci İbo)

7KOCAELİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: 0

İSG PLUS: 22

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

KOCAELİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: Alpaslan Güven * (Ferhat Karakaya *), Taylan Özkan *, Serkan Demir *, Ferdi Yoloğlu *, Can Yalçın *, Gökhan Tok *, Onur Öztürk *

İSG PLUS: Metin Akdoğan ***, Gazimend Rahova ***, Teyfik Işık ***, Aytekin Ekin ***, Erdi Özer *** (Emre Ayhan **), Tümay Dizman *** (Hakkı Şensoy **), Ümit Kahya ***

GOLLER: Gazimend Rahova (4), Erdi Özer (2), Emre Ayhan, Tümay Dizman, Hakkı Şensoy, Ümit Kahya (13)