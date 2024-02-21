- Eğitim

Rover Takımı’nın Uluslararası başarısı

GTÜ Rover Takımı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen ESC30 Projesine kabul edildi.

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Rover Takımı’nın Uluslararası başarısı mask

Avrupa Dayanışma Programı ESC30 Dayanışma projeleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) öğrencilerinden oluşan GTU Rover Takımı “Rover ile Uzayı Keşfediyorum” projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul aldı.

Bu projeyle, uzay bilimine ilgi duyan yeni nesiller yetiştirilmesi, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını teşvik etmek, Türkiye'nin uzay teknoloji ve sanayisine katkı sağlamak ve 15-25 yaş arası gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olunması amaçlanıyor. Takım tarafından, proje boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve farklı yaş gruplarındaki gençlere mentörlük ve eğitim imkanı sağlanacak.

Önümüzdeki yıl boyunca uzay araştırmaları, mühendislik, teknoloji ve bilime ilgi duyan gençlere ulaşmayı hedefleyen GTU Rover Takımı ayrıca; Amerika'da düzenlenecek olan "University Rover Challenge," Polonya'da gerçekleştirilecek olan "European Rover Challenge," Türkiye'de düzenlenecek olan "Anatolian Rover Challenge" ve iki farklı kategoride "TEKNOFEST" gibi prestijli yarışmalara katılarak yeteneklerini sergilemeyi amaçlıyor.
# yeni, türkiye, eğitim, proje

21 Şub 2024 - 12:07 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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