Başkan Sezer, “Sağlık yatırımlarını bir bir tamamlıyoruz”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşlarından yerel seçimlerde destek istedi. Ev ziyaretlerini de ihmal etmeyen Başkan Sezer, bir araya geldiği hemşerilerine ilçede devam eden sağlık yatırımlarının kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını müjdeledi.
GÖLCÜK YENİ DEVLET HASTANESİ GÜN SAYIYOR
AK Parti belediyeciliğinin Gölcük’e büyük yatırımlar yaptığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Yeni Devlet Hastanesi; Gölcüklülere hizmet vermek için gün sayıyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı; 256 deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilen, 45.000 m2 kapalı alana sahip, 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 poliklinik yer alacağı, toplam 8 kattan oluşan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor” dedi.
DÜZAĞAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Başkan Sezer, “9 hekimin çalışacağı, 674 m2 alanlı, Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. 112 Acil Yardım Hizmeti olarak da kullanılacak olan binanın kısa bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor. Yatırımlarımızın devamı için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah sizlerin de desteğiyle yerel seçimlerin ardından görevimize ve hizmet yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.