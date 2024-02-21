KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA LONDRA’DAN SÜRPRİZ ADAY!

Yerel seçimler için adaylık başvuru süresi sona ererken Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı için yarışa sürpriz bir isim katıldı. Yaklaşık 40 yıldır Kocaelili olan ve 6 yıldır Londra’da yaşayan İletişim Danışmanı ve İş İnsanı Fevzi Kemal Torun adaylığını açıkladı. Fevzi Kemal Torun bugüne kadar gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projelerden edindiği tecrübe ile Kocaeli için uluslararası sağlık, dijital ekonomi, kültür ekonomisi ve uluslararası ekonomik ilişkiler gibi konularda katma değer yaratacak projeler önermektedir.

HALKA EŞİT MESAFEDE

Mevcut siyasi yapının dışında, bağımsız ve halka eşit mesafede duran bir aday olarak kendini konumlandırmaktadır. Kocaeli'ye olan bağlılığını sık sık dile getiren Fevzi Kemal Torun, kendini Derince, İzmit ve son on yıldır Kartepeli olarak tanımlamaktadır. Adaylık sürecindeki deneyimleri ve Kocaeli'ye olan derin bağlılığı ile dikkat çeken Torun, şehrin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme konusunda kararlıdır.

FEVZİ KEMAL TORUN KİMDİR?

Artvin, Şavşat doğumlu ve dört kardeşin en büyüğü olan Fevzi Kemal Torun, 1984 yılında ailesiyle Kocaeli'ye yerleşti. Kocaeli'de aldığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından, Yüksek Mimar Taner Tonguç ile çalışarak tasarım alanındaki yeteneklerini geliştirdi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Torun, reklamcılık ve iletişim danışmanlığı alanlarında uzun yıllar boyunca deneyim kazandı.

1991 yılında kendi ajansını kuran ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok önemli müşteriyle çalışarak portföyünü oluşturan Torun, mesleğinde önemli başarılara imza attı. 2005 yılında ajansını İstanbul'a taşıyan Torun, Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarına sağlık iletişimi alanında hizmet verdi.

2018'de ise ajansını Londra'ya taşıyarak faaliyet alanını genişleten Torun, uluslararası bir perspektif kazandı. "Turkish British" dergisinin yayımcısı olarak Türk ve İngiliz şirketlerine iletişim danışmanlığı hizmetleri sunan Torun, uluslararası düzeyde geniş bir network sahibidir ve sağlık, dijital teknolojiler başta olmak üzere farklı pek çok sektörde çalışmalar yapmaktadır.

Uzun yıllar reklamcılık ve iletişim danışmanlığı alanında önemli bir kariyere sahip olan Fevzi Kemal Torun, yerel ve uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Sağlık iletişimi, dijital teknolojiler, yaratıcı kültürel endüstriler ve uluslararası ekonomik ilişkiler konusunda uzmanlaşan Torun, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliklerinde önemli rol oynamaktadır. 1994 yılında Dr. Ayla Torun ile evlenen Torun, aile değerlerine büyük önem vermektedir. Eşi Ayla Torun da iletişim alanında başarılı bir kariyere sahip olup, iletişim danışmanlığı, belgesel film yapımı ve akademisyenlik yapmıştır. Çiftin Güneş Doruk adında bir oğulları bulunmaktadır.