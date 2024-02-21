CHP’nin merhum eski ilçe başkanı olan Kerem Aydemir’in kızı olan İnci Aydemir Dilovası Belediyesi’nde sert muhalefeti ile tanınıyordu. Ancak Aydemir bu dönem AKP'den meclis üyesi başvurusunda bulunmuştu. Aydemir, AKP’nin dün açıklanan Dilovası meclis üyeliği listesinde kendine yer buldu. İnci Aydemir listeye 8’inci sıradan girdi. Dilovası Belediyesi’nin hali hazırda 11 AKP'li meclis üyesi bulunuyor.
21 Şub 2024 - 12:38- Siyaset Güncelleme:
Yıllarca muhalefet yapmıştı: İnci Aydemir AKP'den listede yerini aldı
Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi olan İnci Aydemir, bu dönem başvurusunu AKP’den yapmıştı. Aydemir, 8’inci sıradan aday gösterildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.