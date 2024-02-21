İşte Kocaelispor’u Süper yapacak ekip

3 YARDIMCISI VAR
Kocaelispor’da yeni teknik direktör Mustafa Gürsel oldu. Gürsel, ilk idmanına önceki gün imza töreninin ardından ayağının tozu ile çıktı. Gürsel, ekibi ile birlikte Kocaelispor’u, Keçiörengücü maçına hazırlıyor. Gürsel’in ekibinde 3 yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, maç ve performans antrenörü ve atletik performans antrenörü bulunuyor.
TEKNİK EKİP:
Mustafa Gürsel - Teknik Direktör
Kerem Satılmış - Yardımcı Antrenör
Ersek Uzğur - Yardımcı Antrenör
Ali Onur Cerrah - Yardımcı Antrenör
Yasin Kurt - Atletik Performans
İbrahim Altuner - Maç-Performans Analisti
Taner Kayakıran - Kaleci Antrenörü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.