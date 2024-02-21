21 Şub 2024 - 12:53- Spor G:

İşte Kocaelispor’u Süper yapacak ekip

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ekibi ve ekibi, Brunga Tesisleri’nde Kocaelispor’u, Keçiörengücü’ne karşı hazırlıyor. 3 yardımcı antrenörü bulunan Gürsel’in teknik ekibi tam kadro olarak antrenmanlara katılıyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
İşte Kocaelispor’u Süper yapacak ekip mask

3 YARDIMCISI VAR

Kocaelispor’da yeni teknik direktör Mustafa Gürsel oldu. Gürsel, ilk idmanına önceki gün imza töreninin ardından ayağının tozu ile çıktı. Gürsel, ekibi ile birlikte Kocaelispor’u, Keçiörengücü maçına hazırlıyor. Gürsel’in ekibinde 3 yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, maç ve performans antrenörü ve atletik performans antrenörü bulunuyor.

TEKNİK EKİP:

Mustafa Gürsel - Teknik Direktör

Kerem Satılmış - Yardımcı Antrenör

Ersek Uzğur - Yardımcı Antrenör

Ali Onur Cerrah - Yardımcı Antrenör

Yasin Kurt - Atletik Performans

İbrahim Altuner - Maç-Performans Analisti

Taner Kayakıran - Kaleci Antrenörü
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21 Şub 2024 - 12:53 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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