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Emir, Keçiören’e yetişmeye çalışıyor

Şanlıurfaspor maçında sakatlanan, Kocaelispor’un genç savunmacısı Emir Ortakaya, önceki gün düzenlenen antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ortaka’yı, Keçiören maçına yetiştirmeye çalışıyorlar

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Emir, Keçiören’e yetişmeye çalışıyor mask

SAĞLIK EKİBİ ONAY VERİRSE TAKIMLA ÇALIŞACAK

Şanlıurfaspor maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emir Ortakaya, önceki gün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan genç oyuncu önce salonda güç çalıştı sonra da çalışmasına düz koşu ile devam etti. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Emir Ortakaya yarın takım ile birlikte çalışacak.
# sağlık

21 Şub 2024 - 12:57 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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