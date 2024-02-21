Emir, Keçiören’e yetişmeye çalışıyor

SAĞLIK EKİBİ ONAY VERİRSE TAKIMLA ÇALIŞACAK

Şanlıurfaspor maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emir Ortakaya, önceki gün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan genç oyuncu önce salonda güç çalıştı sonra da çalışmasına düz koşu ile devam etti. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Emir Ortakaya yarın takım ile birlikte çalışacak.