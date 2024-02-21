Emir, Keçiören’e yetişmeye çalışıyor

SAĞLIK EKİBİ ONAY VERİRSE TAKIMLA ÇALIŞACAK
Şanlıurfaspor maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emir Ortakaya, önceki gün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan genç oyuncu önce salonda güç çalıştı sonra da çalışmasına düz koşu ile devam etti. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Emir Ortakaya yarın takım ile birlikte çalışacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.