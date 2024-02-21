Kocaelispor üye organizasyonunda 7. yıl

Kocaelispor’a gönül veren taraftarlar 7 yıl önce ‘Kulübünün sakini değil, sahibi ol’ diyerek başlattığı Kocaelispor’a üye olmak ve üye aidatlarını yatırmak adlı organizasyonda bugün 7. sini hayata geçirecek. Kocaelispor Kulübü’nde bugün (Çarşamba) 17:00-19:00 saatlerinde gerçekleşecek organizasyonda yeni üye olmak isteyenler üye olabilecek, aidat borcu olanlar da borçlarını ödeyecek. Üyelik için 3 resim, adli sicil kaydı, nüfus kağıdı fotokopisi ve 750 Tl ödemek yeterli. Organizasyonu düzenleyen Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgiç, Erhan Evren ve Murat Ak yaptıkları ortak duyuru da şunları söyledi: Kulüplerin Gerçek Sahipleri, TARAFTARLARIDIR…Hepimizin dilinden düşmeyen ve sonuna kadar doğru olan bir slogandır bu. Ama maalesef ki Kongre Salonlarında bazen bu sloganımız sadece sözde kalıyor.

KARAR MERCİİ OLMALIYIZ

Taraftarı olduğumuz, uğruna nice yollar yaptığımız, maç öncesi geceleri gözümüze uyku girmemecesine aşığı olduğumuz KOCAELİSPOR’umuzun geleceği oylanırken karar verenler arasında olamıyoruz. İçimizden kahrolarak izlemek zorunda kalıyoruz.

ARTIK ERTELEMEYİN

İşte bizde 7 senedir diyoruz ki Kulübümüzün sahibi olduğunu resmi olarak tasdiklemek anlamına gelen Kocaelispor Kulübü Üyeliği’ni artık ertelemeyelim. Eğer zaten üyeysek Kongrelerde Hazirun listesinde yer almak adına aidatlarımız ödeyelim.

“Şimdi sahiplenme zamanı” diyor ve 21.02. 2024 Çarşamba aksamı 17:00-19:00 Saatleri arasında hep beraber Kulübümüze Üye olup,aidatlarımız ödüyoruz. Ardından Sosyal Tesislerimizde hep birlikte oturup kendi aramuzda kısa bir söyleşi ve fikir alışverişi yapıyoruz.

Tüm Üyelerimizi ve yüreği KOCAELİSPOR ile atan üye olmak isteyen tüm taraftarlarımızı bekliyoruz”.