KEDFE 500 yıllık geleneği Kocaeli’de yaşatıyor

Şehrin her türlü afetten korunması için başlatılan ve 500 yıldır sürdürülen gelenek ‘1001 Hatim’ programı Gölcük’te gerçekleştirildi. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen programa; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Vedat Eren, Belediye Meclis üyeleri Muhammed Turan, Gülcan Güç Denizci, Pınar Naak, Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kocaeli Ögretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, AKP Gölcük İlçe Başkan Kemal Yavuz ve yönetimi, MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar ve yönetimi, CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetimi, CHP Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Soner Yusufoğlu ve yönetimi, İyi Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Ertürk ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr Abdulvahap Akıncı, Kocaeli Üniversitesi Kültür Sağlık Daire Başkanlığı Şube Müdürü İmdat Akbaba, Gölcük ilçe müftülüğü görevlileri ve Gölcük Din Görevlileri Derneği katıldı.

SEZER’DEN TEŞEKKÜR

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “1001 Hatim okuma ve duası programını düzenleyen dernek yöneticilerimize, hocalarımıza, programa ve duaya iştirak eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, vatanımızı, devletimizi görünür görünmez her türlü afet, bela ve musibetten, düşman şerrinden muhafaza eylesin” dedi.

DURSUN: GELENEĞİMİZİ KOCAELİ’DE YAŞATIYORUZ

KEDFE Başkanı Tekin Dursun ise yaptığı konuşmada, “KEDFE olarak, Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneğini Kocaeli’de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 9’ncusunu düzenlediğimiz 1001 Hatim programımızın; derneklerimizde ve ilçelerimizde yaptığımız 1001 Hatim Okuma programlarında bu hafta, Gölcük Erzurumlular Derneği’mizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Dernek Başkanımız Sayın Müdeher Özçelebi ve yönetimine komisyon başkanı sayın Kadir Tiryaki ve komisyonuna teşekkür ederiz” dedi.

ÖZÇELEBİ: FEDERASYONUMUZU TEBRİK EDİYORUM

Gölcük Erzurumlular Derneği Başkanı Müdeher Özçelebi ise, KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi anlamlı programdan dolayı tebrik ederek, “Erzurum’un asırlık geleneği 1001 Hatim’in derneğimizde yapılan okuma programından dolayı çok mutlu olduk. Gölcüklü hemşehrilerimizin de yoğun katılımından dolayı memnuniyet duyduk. Federasyonumuzu anlamlı programı devam ettirmesinden dolayı tebrik ediyor, programımıza katılan protokol, dernek başkanları, siyasi partilerin temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.