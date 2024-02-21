21 Şub 2024 - 13:09- Asayiş G:

Karşı şeride geçen TIR devrildi: 1 ağır yaralı

Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Karşı şeride geçen TIR devrildi: 1 ağır yaralı mask
Karşı şeride geçen TIR devrildi: 1 ağır yaralı
Karşı şeride geçen TIR devrildi: 1 ağır yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Müfik A. idaresindeki 45 AKH 249 plakalı Iveco marka gıda ambalajı yüklü tır, Dilovası Mermerciler OSB mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupası parçalandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Müfik A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Müfik A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Araç, acil, Dilovası

21 Şub 2024 - 13:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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