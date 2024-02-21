GÖLCÜKLÜ PAŞAOĞLU ÇOK DERTLİ… Komşunun istinat duvarı EVİNİ BAŞINA YIKTI!

Gölcük’te ikamet eden İbrahim Paşaoğlu’nun komşusu ile başı dertte. Gölcük Şehitler Mahallesi, 441. Sokak, No: 10, Kat: 1 adresinde ikamet eden İbrahim Paşaoğlu, önceki gün gazetemize gelerek iki yıldır komşusu ile yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Paşaoğlu, 27 Şubat 2022 gecesi komşusunun bahçesinde bulunan istinat duvarının evine doğru yıkıldığını belirterek, iki yıldır mücadele verdiğini, bir çözüm bulamadığını söyledi. Paşaoğlu, istinat duvarının bir an önce yapılmasını isteyerek, komşusu nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

İSTİNAT DUVARI YIKALACAK

Paşaoğlu, yaşadığını mağduriyeti özetle şöyle açıkladı; ’27 Şubat 2022 tarihinde gece 03.30 civarında komşumun bahçesindeki istinat duvarı evime doğru yıkıldı. Pazar günü sabahı Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri paletli kepçe operatörüyle evime doğru gelen 4 metre yüksekliğindeki beton parçalarını alarak temizleme çalışmaları başlattı. Ama ne yazık ki hafriyat hala duruyor. Evim ne yazık ki zarar gördü.

EVİME SU GİRİYOR

Yağışlı havalarda İSTİHAT DUVARI evime su giriyor. Evimin yan bölümünde bulunan toprakların boşaltılmasını ve oraya duvar yapılmasını istiyorum. Komşum istinat duvarının üzerine fazla beton ve toprakla doldurdu. Ağırlıktan ötürü istinat duvarı evime doğru yıkıldı. Evimde zarar oluştu ve komşuma oluşan bu zararı ödemesini söylediğimde bana birlikte ortak yapalım dedi. Ben onun bahçesinin duvarını yapmak zorunda değilim ve bütçem müsait değil.

“HAKKIMI ARIYORUM”

Yaşadığım mağduriyeti Gölcük Belediyesi’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve CİMER’e kadar yazarak dile getirdim. Hakkımı her mercide arıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum.’ ‘Ondan sonra kokudan içeriye giremiyorum’ Paşaoğlu, son olarak, ‘Evin içinden lavaboya giriş bölümündeki duvarlara nem verdi, rutubet yaptı, yan taraftaki sol taraftaki kiler ambarındaki bütün malzemeler çürüdü. Ondan sonra kokudan içeriye giremiyorum. Yaşadığım bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum” dedi.