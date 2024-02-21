Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un son zamanlardaki performansı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti.
MONTELLA KADROYA ALACAK
Fanatik'in haberine göre, Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.
9 GOLE KATKI SAĞLADI
Siyah-beyazlı forma ile bu sezon toplamda 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
izmit - sendikalara bile online üyelik oluyor neden kocaelispor' a olunamıyor sehir dışında yaşayanlarda üye olabilsin üyelik işini biraz dijitalleştirin formla üyelik mi kaldı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.