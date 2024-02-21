Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un son zamanlardaki performansı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti.

MONTELLA KADROYA ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-beyazlı forma ile bu sezon toplamda 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti.