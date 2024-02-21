- Spor

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, ligde gösterdiği başarılı performans sonucu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti. Semih, mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı giyecek.

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun mask

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un son zamanlardaki performansı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti.

MONTELLA KADROYA ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-beyazlı forma ile bu sezon toplamda 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun
# semih kılıçsoy

21 Şub 2024 - 13:48 - Spor

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Yorumlar

(1)
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izmit - sendikalara bile online üyelik oluyor neden kocaelispor' a olunamıyor sehir dışında yaşayanlarda üye olabilsin üyelik işini biraz dijitalleştirin formla üyelik mi kaldı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 14:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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