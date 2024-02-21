Kocaeli'den SAS komandoları gitti! Trabzon açıklarında sıcak dakikalar!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bağlı Mersin Mahallesi açıklarında dün öğle saatlerinde bir balıkçı tarafından ters dönmüş vaziyette suyun üzerinde duran bir tekne görüldü. Balıkçının durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Bir balıkçı teknesi yardımıyla Akçakale Limanı’na çekilen tekne için güvenli alan oluşturuldu. Rıhtıma bağlanan teknede bomba olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler limana şerit çekerek vatandaş ve balıkçıların girişine izin vermedi. Denizden ve karadan alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde Kocaeli'nden Trabzon'a gelen SAS komandoları liman içerisinde dalış yaptı. Olay yerinde itfaiye ekipleri de hazır bulunurken, SAS komandoları tarafından yapılan ve saatler süren dalışta şüpheli bir cisim tespit edildi. Tekneden çıkartılan cisme bağlanan şamandıra Sahil Güvenlik botu ile güvenli bir şekilde Mersin açıklarına getirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı denizde şüpheli cisim fünye yardımıyla patlatıldı. Patlatma esnasında jandarma ekiplerinde sahil şeridinde de önlemler alınırken, tarama ve imha çalışmaları nedeniyle deniz trafiğine bir süre ara verildi.

Öte yandan, teknenin Rusya-Ukrayna savaşında Rus donanmasına yönelik saldırı amaçlı hazırlanmış olabileceği iddiası ve teknenin fırtına ve dalgalarla Trabzon açıklarına sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.