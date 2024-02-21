Yerel seçim sürecinde partilerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dün partilerin belediye meclis üyesi listeleri belli olmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin Başiskele ve Gölcük ilçelerinde ise listenin hazırlanış sürecinde ortalık karıştı. YRP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren ve ilçe yönetiminin oluşturduğu liste teslim edildiği halde listede değişiklik yapıldı. Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ve İl teşkilatı seçim kuruluna farklı bir liste teslim etti. 1. sıraya yazılan Yasin Alp, teslim edilen listede yer almadı. Gölcük'te yaşanan bu olayın benzerinin Başiskele'de de yaşandığı öğrenildi.
- Siyaset
YRP'de iki ilçede liste krizi!
Yeniden Refah Partisi'nin Gölcük ve Başiskele teşkilatlarında meclis üyesi listesinin hazırlanma sürecinde anlaşmazlıklar yaşandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
kartepeli - BEÇEKRİKSİZ İL YÖNETİMİ ATANMIŞLIK BÖYLE BİRŞEY SANKİ HALT KARIŞTIRAÇAKLAR
Kullar Ali - siyaseti bir olanların iki ayrı cumhuriyeti olamaz..Hele hele istişare kültüründen gelen YENİDEN REFAH PARTİSİNDE..Su dökülmüştür yerine aynısı ikame edilmez.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.