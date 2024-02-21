YRP'de iki ilçede liste krizi!

Yerel seçim sürecinde partilerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dün partilerin belediye meclis üyesi listeleri belli olmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin Başiskele ve Gölcük ilçelerinde ise listenin hazırlanış sürecinde ortalık karıştı. YRP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren ve ilçe yönetiminin oluşturduğu liste teslim edildiği halde listede değişiklik yapıldı. Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ve İl teşkilatı seçim kuruluna farklı bir liste teslim etti. 1. sıraya yazılan Yasin Alp, teslim edilen listede yer almadı. Gölcük'te yaşanan bu olayın benzerinin Başiskele'de de yaşandığı öğrenildi.