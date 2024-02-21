21 Şub 2024 - 14:05- Gündem G:

Ordulular Derneği, Pancar Çorbası yarışması yapacak!

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Ordulular Derneği, Pancar Çorbası yarışması yapacak! mask

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nin düzenlediği Pancar (karalahana) Çorbası Yarışması, 25 Şubat Pazar günü 12.30-16.00 saatleri arasında Kartepe Acısu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Yarışmada dereceye giren ilk üç kişiye çeşitli ödüller verilecek. Yarışmanın Jüri Başkanlığını executive sheff Naif Bagi yapacak. İlahi sanatçısı Cemal Kuru’nun yanı sıra programa Kocaeli eski Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da katılacak. Otobüs saat 12.00D’de İzmit Gültepe Cem Evi’nden kaldırılacak. Dernek Başkanı Mehmet Çun, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Meszut Akbulut’u ziyaret ederek programa davet etti.
# Kartepe

21 Şub 2024 - 14:05 - Gündem

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