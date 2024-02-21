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Bıyık: ‘Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarında vatandaşlar tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanıyor. Gittiği her yerde Darıcalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Ben sizden biriyim. Seçimden seçime değil her zaman aranızda olmaya devam edeceğim” dedi.

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Bıyık: ‘Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım’ mask
Bıyık: ‘Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım’
Bıyık: ‘Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım’
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalılarla gönül bağını koparmıyor. Her fırsatta vatandaşların arasında olan Başkan Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarında esnaf ve vatandaşlar tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanıyor. Mahalle ziyaretlerinde ve ev toplantılarında da Darıcalılarla samimi diyaloglar kuran Başkan Muzaffer Bıyık, gördüğü ilgi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BEN SİZDEN BİRİYİM

Görev süresi boyunca makamda oturmadan her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ben de sizden biriyim. Aramızdaki gönül bağı hiçbir zaman kopmadı, kopmayacak. Bugüne kadar hiçbir zaman makamda oturarak siyaset yapmadık. Sadece seçimden seçime vatandaşlarımızı hatırlayanlardan olmadık. Her zaman sokakta, düğünde, cenazede hep yan yana, omuz omuza olduk. Beraber eğlendik, beraber üzüldük. Bundan sonra da muhabbetimiz ve sevgimiz aynı şekilde sağlam temeller üzerinde devam edecek” diye konuştu.
# Darıca, ifade

21 Şub 2024 - 14:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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