21 Şub 2024 - 14:07- Siyaset G:

Çetinkaya’dan Akademi Lise’ye Ziyaret 

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Çetinkaya’dan Akademi Lise’ye Ziyaret  mask
Çetinkaya’dan Akademi Lise’ye Ziyaret 
Çetinkaya’dan Akademi Lise’ye Ziyaret 
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ na bağlı ilçemizde lise öğrencilerine yönelik eğitim ve hizmet veren Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise’yi ziyaret etti.Ziyaret sırasında Akademi Lise yöneticileri ve öğretmenleriyle görüşen Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi verdi.Akademi Lise yöneticileri Çetinkaya’yı güler yüzle karşılayarak hediye takdiminde bulundu.
# cumhur ittifakı, hizmet, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

21 Şub 2024 - 14:07 - Siyaset

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