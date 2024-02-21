BTP İzmit adayı belli oldu

Cahit Barutçu kimdir?

1976 Elazığ 'da doğdu.Evli 4 çocuk babası, 1994 yılında İzmit İmam Hatip lisesini bitirdi, Anadolu Üniversitesi işletme fakültesi mezunu yine aynı üniversitede Sağlık Yönetimi okudu.Basın Yayında görev aldı.20 yıldan beri İzmit merkezde Sağlık ürünleri ile ilgili ticaretle ilgilenmektedir.İzmit 'e liyakat , dürüstlük ve hizmet getirecek belediyecilik anlayışına sahiptir.