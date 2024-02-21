BTP İzmit adayı belli oldu

Cahit Barutçu kimdir?
1976 Elazığ 'da doğdu.Evli 4 çocuk babası, 1994 yılında İzmit İmam Hatip lisesini bitirdi, Anadolu Üniversitesi işletme fakültesi mezunu yine aynı üniversitede Sağlık Yönetimi okudu.Basın Yayında görev aldı.20 yıldan beri İzmit merkezde Sağlık ürünleri ile ilgili ticaretle ilgilenmektedir.İzmit 'e liyakat , dürüstlük ve hizmet getirecek belediyecilik anlayışına sahiptir.
Cahit Barutçu kimdir?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.