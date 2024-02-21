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BTP İzmit adayı belli oldu

Bağımsız Türkiye Partisi'nin İzmit Belediye Başkan Adayı dün akşam parti binasında yapılan toplantı ile Cahit Barutçu olduğu ilan edildi.

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BTP İzmit adayı belli oldu
BTP İzmit adayı belli oldu
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Cahit Barutçu kimdir?
1976 Elazığ 'da doğdu.Evli 4 çocuk babası, 1994 yılında İzmit İmam Hatip lisesini bitirdi, Anadolu Üniversitesi  işletme fakültesi mezunu yine aynı üniversitede Sağlık Yönetimi okudu.Basın Yayında görev aldı.20 yıldan beri İzmit merkezde Sağlık ürünleri ile ilgili ticaretle ilgilenmektedir.İzmit 'e liyakat , dürüstlük ve hizmet getirecek belediyecilik anlayışına sahiptir.

BTP İzmit adayı belli oldu

BTP İzmit adayı belli oldu
# hizmet, sağlık, çocuk

21 Şub 2024 - 14:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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