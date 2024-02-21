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Çetinkaya “Karamürsel’in Kalbi Esnaflarımızdır”

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Çetinkaya “Karamürsel’in Kalbi Esnaflarımızdır” mask
Çetinkaya “Karamürsel’in Kalbi Esnaflarımızdır”
Çetinkaya “Karamürsel’in Kalbi Esnaflarımızdır”
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İlçe esnafını ziyaret eden Çetinkaya, yapmış olduğu açıklamada ; “İlçe esnafımızın eskiden olduğu bugün de yanındayız. Onların sıkıntıları bizim sıkıntımız demektir. Karamürsel’imizin kalbi esnaflarımızdır. Rabbim esnaflarımıza hayırlı, bereketli işler nasip etsin” dedi.

İlçe esnafı Çetinkaya ve ekibini samimi bir şekilde karşılayarak, seçim çalışmaları kapsamında başarılar diledi.
# seçim

21 Şub 2024 - 14:18 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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