Çetinkaya “Karamürsel’in Kalbi Esnaflarımızdır”

İlçe esnafını ziyaret eden Çetinkaya, yapmış olduğu açıklamada ; “İlçe esnafımızın eskiden olduğu bugün de yanındayız. Onların sıkıntıları bizim sıkıntımız demektir. Karamürsel’imizin kalbi esnaflarımızdır. Rabbim esnaflarımıza hayırlı, bereketli işler nasip etsin” dedi.

İlçe esnafı Çetinkaya ve ekibini samimi bir şekilde karşılayarak, seçim çalışmaları kapsamında başarılar diledi.