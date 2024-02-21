SP’nin Körfez adayı vatandaşlarla buluştu

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim kapsamında saha çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi’nin Körfez Belediye Başkan adayı Erkan Küçükemirler, Körfez, Fatih Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Küçükemirler, çözüm yollarını paylaştı. Halkın ilgisiyle karşılanan Küçükemirler,“Yarınlarımız, çocuklarımız ve torunlarımız için elimizi taşın altına koyduk. Yolunda gitmeyen şeyler için artık kırmızı kart gösterme vakti geldi” ifadelerini kullandı.