21 Şub 2024 - 14:21- Siyaset G:

SP’nin Körfez adayı vatandaşlarla buluştu

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim kapsamında siyasi partilerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Saadet Partisi’nin Körfez Belediyesi Başkan adayı Erkan Küçükemirler de saha çalışmalarını sürdürüyor. Körfez Fatih Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Küçükemirler vatandaşın ilgisiyle karşılaştı.

Aygün Baş
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SP’nin Körfez adayı vatandaşlarla buluştu mask
SP’nin Körfez adayı vatandaşlarla buluştu
SP’nin Körfez adayı vatandaşlarla buluştu
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim kapsamında saha çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi’nin Körfez Belediye Başkan adayı Erkan Küçükemirler, Körfez, Fatih Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Küçükemirler, çözüm yollarını paylaştı. Halkın ilgisiyle karşılanan Küçükemirler,“Yarınlarımız, çocuklarımız ve torunlarımız için elimizi taşın altına koyduk. Yolunda gitmeyen şeyler için artık kırmızı kart gösterme vakti geldi” ifadelerini kullandı.
# Saadet Partisi, seçim

21 Şub 2024 - 14:21 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

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Eroldemirbek - yrp çok oy alacak bazı partilerin kaybetmesine sebep olabilir .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 15:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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