Kocaeli’deki lastik firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ÖZKA Lastik bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 20-40 yaş aralığında en ilkokul mezunu olması şartıyla 10 beden işçisi, 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 15 erkek depo işçisi (elleçleme) alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.