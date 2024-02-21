Müfik A. (52) idaresindeki gıda ambalajı yüklü 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı.Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan sürücü, sağlık personelince kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bağlantı yolunda bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
21 Şub 2024 - 14:26- Asayiş Güncelleme:
TIR sürücüsü korkunç kazada hayatını kaybetti
Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.