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YRP’nin Başiskele Meclis üyesi listesi açıklandı

Yeniden Refah Partisi Başiskele meclis üyesi listesi belli oldu. İşte tam liste:

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YRP’nin Başiskele Meclis üyesi listesi açıklandı mask

RP’nin Başiskele adayı olan Uğur Yüksel’in de meclis üyesi listesi belli oldu. İşte tam liste:

1- Sabahattin Köklükaya

2- Recep Balcı

3- Tevfik Civelek

4- Enver Erdal

5- Burak Yıldırım

6- Muhammet Kahraman

7- Yavuz Bayhan

8- Sadık Özdemir

9- Onur Can

10- Ali Özgeniş

11- Gülten Çınar Çetin

12- Semih Tanta

13- Mustafa Şener

14- Hamza Bağraç

15- Ekrem Çökük

16- Kadir Aydeniz

17- Fatih Bakan

18- Zeynep Çelik

19- Nevde Kurtoğlu

20- Hüseyin Semerci

21- Yaser Bilen

22- Zeynep Nisa Kadayıf

23- Sevda Yüksel

24- Nurdan Solak

25- Yasin Cür

26- Selim Alınlı

27- Murat Köklkükaya
# Başiskele, meclis üyesi, oldu

21 Şub 2024 - 14:39 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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