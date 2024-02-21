YRP’nin Başiskele Meclis üyesi listesi açıklandı

RP’nin Başiskele adayı olan Uğur Yüksel’in de meclis üyesi listesi belli oldu. İşte tam liste:
1- Sabahattin Köklükaya
2- Recep Balcı
3- Tevfik Civelek
4- Enver Erdal
5- Burak Yıldırım
6- Muhammet Kahraman
7- Yavuz Bayhan
8- Sadık Özdemir
9- Onur Can
10- Ali Özgeniş
11- Gülten Çınar Çetin
12- Semih Tanta
13- Mustafa Şener
14- Hamza Bağraç
15- Ekrem Çökük
16- Kadir Aydeniz
17- Fatih Bakan
18- Zeynep Çelik
19- Nevde Kurtoğlu
20- Hüseyin Semerci
21- Yaser Bilen
22- Zeynep Nisa Kadayıf
23- Sevda Yüksel
24- Nurdan Solak
25- Yasin Cür
26- Selim Alınlı
27- Murat Köklkükaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.