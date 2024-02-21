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Yeniden Refah Partisi Gölcük meclis üyeleri netleşti

Yeniden Refah Partisi Gölcük Belediye Meclis Üyeleri belli oldu

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Yeniden Refah Partisi Gölcük meclis üyeleri netleşti mask

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde bugün meclis üyesi listeleri YSK’ya teslim edilecek. Seçime tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde de listeler bir bir teslim ediliyor. Yeniden Refah Partisi’nin Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren olmuştu. Yeniden Refah Partisi’nin Gölcük Belediye Meclis Üye listesi de belli  oldu. İşte o isimler;

YENİDEN ERFAH PARTİSİ GÖLCÜK MECLİS ÜYELERİ
Yasin Alp

Abdulkadir Büyüköz

Özge Naak

Seyyid Han Kaplan

Emrah Tekinok

Kemal  Araç

Ümit Oğuz

Arife Çelik

Kahraman Kılıç

Salih San

Süleyman Özkan

Ahmet Şahin

Ahmet Can

Müslüm Kaya

Kerem Özler

Abdullah Barak

Mustafa Aydın

İlhamin Ekiz

Muhammed Raşit Altınbay

Abdulsamet Kara

Abdurrahman Gödek

Harun Ertürk

Aziz Özalp

Muhammed Beşir Özkaya

Sezer Terzi

Talha Bayrak

KONTENJAN ADAYLARI
Ali Rıza Bücür

Soner Çelik

Ümit Geyhan

# Yeniden Refah Partisi, oldu, Araç

21 Şub 2024 - 14:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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