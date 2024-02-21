Yeniden Refah Partisi Gölcük meclis üyeleri netleşti

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde bugün meclis üyesi listeleri YSK’ya teslim edilecek. Seçime tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde de listeler bir bir teslim ediliyor. Yeniden Refah Partisi’nin Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren olmuştu. Yeniden Refah Partisi’nin Gölcük Belediye Meclis Üye listesi de belli oldu. İşte o isimler;
YENİDEN ERFAH PARTİSİ GÖLCÜK MECLİS ÜYELERİ
Yasin Alp
Abdulkadir Büyüköz
Özge Naak
Seyyid Han Kaplan
Emrah Tekinok
Kemal Araç
Ümit Oğuz
Arife Çelik
Kahraman Kılıç
Salih San
Süleyman Özkan
Ahmet Şahin
Ahmet Can
Müslüm Kaya
Kerem Özler
Abdullah Barak
Mustafa Aydın
İlhamin Ekiz
Muhammed Raşit Altınbay
Abdulsamet Kara
Abdurrahman Gödek
Harun Ertürk
Aziz Özalp
Muhammed Beşir Özkaya
Sezer Terzi
Talha Bayrak
KONTENJAN ADAYLARI
Ali Rıza Bücür
Soner Çelik
Ümit Geyhan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.