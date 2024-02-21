- Siyaset

YRP Kartepe meclis listesi belli oldu

YRP Kartepe'nin meclis üyesi listesi belli oldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
YRP Kartepe meclis listesi belli oldu mask

Yeniden Refah Partisi'nin  Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu'nun meclis üyesi listesi belli oldu

İşte YRP Kartepe'nin meclis üyesi listesi:

1- Lütfullah Kadıoğlu

2- Numan Türk

3- Serkan Kayan

4- Yüksel Akkurt

5- Fatih Öztürk

6- Hasan Hancı

7- Kadir Yılık

8- Tugay Emre Can

9- Üzeyir Üzülmez

10- Güngör Dikbaş

11- İsmail Arslaner

12- Yasin Yılmaz

13- Arif Yıldız

14- Murat Erçelik

15- Cemil Adıberi

16- Erdi Özer

17- Hasan Yalvaç

18- Fikret Kuşku

19- Hasan Taşdelen

20- Kezban İskenderoğlu

21- Arzu Topal

22- Doğan Topçu

23- Halis Karaali

24- Mustafa Bilgin

25- Yavuz Terzi

26- Remzi Şahin

27- Ahmet Topal

28- Mehmet Özer
# TÜRK, Kartepe, meclis üyesi, Yeniden Refah Partisi, oldu

21 Şub 2024 - 14:42 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL