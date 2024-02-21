YRP Kartepe meclis listesi belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nin Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu'nun meclis üyesi listesi belli oldu.
İşte YRP Kartepe'nin meclis üyesi listesi:
1- Lütfullah Kadıoğlu
2- Numan Türk
3- Serkan Kayan
4- Yüksel Akkurt
5- Fatih Öztürk
6- Hasan Hancı
7- Kadir Yılık
8- Tugay Emre Can
9- Üzeyir Üzülmez
10- Güngör Dikbaş
11- İsmail Arslaner
12- Yasin Yılmaz
13- Arif Yıldız
14- Murat Erçelik
15- Cemil Adıberi
16- Erdi Özer
17- Hasan Yalvaç
18- Fikret Kuşku
19- Hasan Taşdelen
20- Kezban İskenderoğlu
21- Arzu Topal
22- Doğan Topçu
23- Halis Karaali
24- Mustafa Bilgin
25- Yavuz Terzi
26- Remzi Şahin
27- Ahmet Topal
28- Mehmet Özer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.