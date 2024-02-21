İşte CHP'nin meclis üyeleri listeleri! İlçe ilçe hepsi...

İZMİT
M.Ümit KÜÇÜKKAYA 2. M. Nazım GENÇTÜRK 3. Hamit İlker ULUSOY 4. Orhan DÖNMEZ 5. Nilgün YILMAZ 6. Yaşar KARDAŞ 7. Celal HÜLÜR 8. Lütfü OBUZ 9. Barbaros AKKUŞ 10. Erdem ARCAN 11. Serdar ATASEVER 12. Neslihan ÇAKIR 13. Mehmet BAŞTÜRK 14. Ercan BALSEÇEN 15. Özcan ÖZER 16. İlkay TUĞRALI 17. Turgut KOCACIK 18. Cemal DOLANBEY 19. Erdal ŞAHİN 20. Havva HAMARAT 21. Hüseyin KARADENİZ 22. Mehtap Z. K. Karagül 23. İlhan KELEŞ 24. Yusuf Ziya TOM 25. Aşkın YAVUZ 26. Ahmet ÖZCAN 27. Ayşe Fatmagül TERZİ 28. Gürkan HASANÇEBİ 29. Ufuk ÇELİK 30. Kadir Kadri YAZICI 31. Şenol KILIÇ 32. Murat İhsan Özeren 33. Murat DURAN
KONTENJAN
1. Çetin SARICA 2. Vildan BACIOĞLU TAŞTAN 3. Hasan SATILMIŞ 4. Gamze YILMAZ DOĞAN
DERİNCE
1. Mehmet TURAN 2. Mehmet Nuri PAŞA 3. Hakan KOREL 4. Sariye TÜRK 5. İbrahim KARNIAÇIK 6. Ertan KARAKAŞ 7. Serhat TANYILDIZ 8. İsmail BİLGİN 9. Asuman EKERER 10. Melih Can ER 11. Ali GÜNERHAN 12. Evrim GÜLSOY 13. Yunus Emre ŞİMŞEK 14. İsmail ÇELİK 15. Ali AVCI 16. Deniz ASLAN 17. Nejdet GENÇ 18. Veysel ALTINTAŞ 19. Halife KARABULUT 20. Fikret ASLAN 21. Bülent KABALOĞLU 22. Abdullah SERVET 23. Vural BAYER 24. Kübra AKKURT 25. Mustafa TURHAN 26. Sıla İLTER 27. Erdim BAŞER 28. Şermin YORGUN
KONTENJAN
1. Ünal EKŞİ 2. Abdurrahman AKGÜL 3. Hüseyin PARLAK
KANDIRA
1. Sabahattin GÜNGÖR 2. Zehra YALÇINTUĞ 3. Anıl YÜKSEL 4. Emre Sefa ALKAN 5. Hasan BOZKIR 6. Cemal GÜRCAN 7. Emre KAYA 8. Küberiye BAYIR 9. Ahmet KAYMAZ 10. Turgay ADIGÜZEL 11. Adem DURSUN 12. İrfan TAN 13. Aziz KIZILARSLAN 14. Kemal ŞAKACI 15. Gülcan ÖZDEMİR 16. Yiğithan ÖZCAN 17. Yasin OKUMUŞ 18. Ali Rıza KIR 19. Veysel ŞENOL 20. Ersin TELLİ 21. Kasım GÜNGÖR 22. Ercan ÇEVİK 23. Seda YÜKSEL 24. Burçe GÖRGÜN 25. Gülcan ÖZDEMİR 26. Süleyman HANKİ 27. Gökhan AÇIKGÖZ 28. Zafer TOKDEMİR
KONTENJAN
Recep ŞENOL 2. Erdal AÇIKGÖZ 3. Sertaç TUGAY
KARAMÜRSEL
İlkay KAYA 2. Ali KARA 3. Neslihan YİĞİT 4. Ahmet ÇAKMAK 5. Enver DEMİRSOYSAL 6. Ahmet GÜREŞÇİ 7. Yusufhan HASAR 8. Hüseyin ABANUZ 9. Turgut ERDOĞAN 10. Recep KÜÇÜK 11. Ümmet AKTAŞ 12. Ahmet KÖKSAL 13. Eren Can ALTUN 14. Nur KARAKURT 15. Gökay ERASLAN 16. Hasan DOĞRU 17. Sercan ÖNGEN 18. Ferhat AKIN 19. Süleyman GÜMÜŞ 20. Esra KARAKUŞ 21. Abdulsamet DERELİ 22. Canset AKYILDIZ
KONTENJAN
Akın Bilge BAŞARAN 2. Adem PEKYÜREK 3. Erdoğan FİTOZ
KARTEPE
1. Salih Zeki KARAKADILAR 2. Ebru Önal ÇETİNKAYA 3. Kadir KESKİN 4. Sedat TOPAL 5. Serkan ALTINTAŞ 6. Cihan ÇAKIR 7. İkram DEMCİ 8. Sefa ÇELEBİ 9. Cengiz ŞENGÜL 10. Oktay KÖSEM 11. Ramazan SENEM 12.AbdurrahmanKARADUMAN 13. İlyas YALÇIN 14. Selim VAROL 15. Nebahat ÖZDEMİRLİ 16. Nalan NİHAN EVREN 17. Çetin SEYMEN 18. Kerim GÜNGÖR 19. Damla HÜN 20. Mehmet Gürkan DUMAN 21. Eyüp ÇALIŞ 22. Sayim KORAY 23. Bedirhan MUŞTAK 24. Sait ÇAKMAK
25. Hakan ERBEN 26. Ertuğrul ZOBOOĞLU 27. Doğan Güney MERT 28. Batuhan YILDIRICI
KONTENJAN
Buğra GÖNÜL 2. Atilla YILMAZ 3. Kürşat ÖZASLAN
KÖRFEZ
Erkan UYGUN 2. Tuğman KAYALI 3. Aslı TUNA 4. Serhan GÜNCÜ 5. İnan GÜNAY 6. Nurcan KUŞÇU 7. Ünal AKYÜZ 8. Gökmen YILMAZ 9. Burcu TEKİN 10. Mehmet BAKAR 11. Ali DOĞAN 12. Can FORTACI 13. İlker KANSU 14. Mahir ÇARBOĞA
KONTENJAN
1. 2. Güner ÇİÇEKLİ 3. Mehmet ŞAHİN
GEBZE
Ahmet Kadı
Gülcan Aksu
Engin Sözbir
Ferman Torun
Nuran Gökdemir
Dilesen Karataş
Tolga Cengiz
Nevriye Yılmaz
Devrim Serkan Kaya
Ferzende Yakın
Musa Haydaroğlu
Yaşa Erdoğan
Mithat Kazancı
Eren Alkan
Kemal Balcı
Zafer Kuruçayır
Sevgin Akbulut
Nejat Kar
Kemal Doğan
Yücel Efendioğlu
BAŞİSKELE
Emine Özkar
Levent Soycan
Hüseyin Bayram
Elif Şamba
Samet Karatay
Neslihan Bakkal
Duygu Ekici
Emrah Kılıçoğlu
Oya Kaya
Burak Güçlü Çalımlı
Aykut Baştürk
Gülay Şahinbaş
Elif Hacıoğlu
Meltem Horozoğlu
Belma Altun
Aleyna Şamba
Serhan Aykurt
Şeyda Taşer
Ayşegül Gül
Selahattin Özgür
Halit Olucuk
Belgin Işık
Hasan Buldu
Ünal Çelik
Deniz Demirci
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.