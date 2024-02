Gergerlioğlu, “Dilovası’na DEM belediyeciliği çok yakışacak”

Edirne’den Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın, Kandıra’dan Figen Yüksekdağ’ın ve Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Gülten Kışanak’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Gergerlioğlu, “Cezaevlerini ziyaret ediyorum. Tüm siyasi tutsakların selamlarını getirdim sizlere. Kocaeli’de özgürlük mücadelesinin, hak mücadelesinin yılmaz neferleri arkadaşlarımızı da anmadan geçmeyeceğim. İlk olarak onları anacağım. Sevgili Mehmet Alçınkaya’nın, sevgili Damla Bağcı’nın, sevgili Osman Kurum’un, sevgili Ebubekir Çoban’ın tüm halkımıza sevgi ve selamlarını getirdim.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Avcı Dilovası’na bin umut getirdi

DEM PARTİ adaylarını tanıtan Gergerlioğlu, “Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayımızı Gebze’den gönderiyoruz. Menderes Yıldız arkadaşımız Eleşkirt’te belediye eş başkan adayımızdır. İnşallah belediyeyi de kazanacak. Hasan Özgüneş arkadaşımız Şırnak vekilimiz olarak 27. Dönem’de onunla birlikte çalıştık, mücadeleci, gayretli, ilkeli, idealist, eğitimci bir arkadaşımız ve yine sahalarda yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak aramızda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Eş Adayımız Selda İlgöz arkadaşımız bugün Ankara’da tanıtım toplantısında. Yanımızda değil fakat en kısa sürede hep birlikte beraber olacağız. Şevin Coşkun arkadaşımız geçtiğimiz dönem 27. Dönem birlikte çalıştık, gayretli samimi, fedakar arkadaşımız Muş’un bütün sorunlarını Türkiye’nin tüm sorunlarını gündem etti ve şimdi yine yanımızda Dilovası’nda onu sizlerin oyları ile Belediye Eş Başkanımız olarak göreceğiz inşallah. Değerli Başkan Adayımız Mustafa Avcı onu size tanıtmaya gerek yok çünkü yılların mücadele insanı. Yılların gayret eden insanı 2007’de Kocaeli’de Bin Umut Adayları’ndandı. Belki umut yok denilen bir yerde Mustafa Avcı bir değil bin umut var diyordu. Süreç içinde bu mücadelenin hep içindeydi. 2019’da Van’da yine adaydı ve büyük gayretler göstererek seçimi kazandı. Bir mücadele insanı olarak şu anda Dilovası Belediye Başkan Adayımız ve inşallah sizin oylarınız ile iki kardeşimiz de belediyede büyük bir temsiliyeti sergileyecekler. Darıca’da Erkan Şık ve Hakime Kahraman arkadaşımız ile sizlerin huzuruna varacağız. Darıca’da bizim için önemli bir bölge. Darıca’da önemli bir gayretimiz olacak aday arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, yolları açık olsun.

Dilovası’nda iddialıyız

Kent uzlaşısının olmadığı her yerde aday çıkaracaklarını belirten Gergerlioğlu, “Şu anda biz varız, buradayız ve bu ülkenin sorunlarını biliyoruz. Ülkenin en büyük insan hakları sorunu olan Kürt sorununu halletmek için varız diyoruz. Gerek genel seçimlerde gerek yerel seçimlerde sizlerin temsiliyeti için sahalara çıktık ve bizlere bu payeleri verdiniz. İşte 27. Dönem’de bana bu onuru bahşettiniz, 27. ve 28. dönem’de Kocaeli’ni ve Türkiye’yi temsil ettik ve etmeye devam ediyoruz. Sadece DEM Parti vekili değiliz sadece Kocaeli vekili değiliz tüm Türkiye’nin vekiliyiz ve tüm ülkenin sorunları ile ilgileniyoruz çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu yerel seçimlerde de herkesin oyu ile bu temsiliyeti yerele de taşıyacağız. Önceki seçimlerde biz Dilovası’nı az bir farkla kaçırdık çünkü bir ittifak halinde girmiştik. O zaman istediğimiz olmadı belki fakat bu seçimlerde önemli bir iddiamız var.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Hamza Şahir’i aday göstermeyerek bizi haklı çıkardı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in bu dönem aday gösterilmemesi üzerine konuşan Gergerlioğlu, “Biz kendisini dönem içinde bol bol eleştirdik, AK Parti’liler haksızsın dediler ama aday göstermeye gelince bizi haklı buldular, kendisini aday göstermediler. Nasıl aday göstersinler? Dilovası’nın bir belediye binası vardı, belediye binası yıkıldı kaç ay oldu sorarım size! 1 sene geçti üzerinden. Nerede belediye kardeşim? Belediyeciliği yıktınız, yerle bir ettiniz de belediye binasını niye yıktınız? Değerli arkadaşlar nasıl ki Sn. Hamza Şayir’i aday göstermediler bizi haklı çıkarttılar biz yine haklı çıkacağız ve bu dönem de Dilovası’nda Belediye Başkanlığı’nı hepimizin gayreti ile kazanacağız inşallah.” dedi.

Tüm gücümüz ile bize verdiğiniz bu onuru temsil etmeye çalışıyoruz

TBMM’de tüm güçleri ile büyük bir gayret halinde olduklarını belirten Gergerlioğlu, “Tüm engellemelere rağmen ülkedeki sorunların çözümü için uğraşıyoruz, başka bir şey için değil. Sorunlar var, hiç kimse hasıraltı etmesin, sümenaltı etmesin, bu ülkenin sorunları var ve hep birlikte halledeceğiz. Arkadaşlarımız gerek Meclis’te gerek sahada! Tüm bu sorunların çözümü için önemli bir uğraş veriyorlar. Bizler de gerek Koceli’nin sorunları gerek ülkenin tüm sorunları hakkında gece gündüz canla başla tüm arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. İnanın ki Kocaeli’nin il ve ilçe sorunlarına hakimiz. Sizin verdiğiniz yetki ile elimizden gelen tüm milletvekili yetkilerini kullanıyoruz. Soru önergelerimiz ile araştırma önergelerimiz ile yasa tekliflerimiz ile bizzat yürütmenin yüzüne söylediğimiz cümleler ile itirazlarımız ile sizin temsilciniz olmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki bu halka layık olmak kolay değildir. Tüm gücümüz ile bu onuru temsil etmeye çalışıyoruz.

Hiç yüzleri kızarmadı maşallah!

İkiyüzlü ve çıkarcı bir yönetim anlayışı ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Gergerlioğlu, “Hangi sözlerine inanacağız biz bunların? Daha dün İsveç’in NATO’ya girmesi ile ilgili iktidar yetkilileri başta Erdoğan olmak üzere demediklerini bırakmıyorlardı. İsveç’in NATO’ya girişini isteyenleri vatan haini, terörist ilan ediyorlardı! Şimdi ne yaptılar? 2-3 hafta önce İsveç’in NATO’ya girişine kendileri onay verdi ve tasdik etti. Hani dünkü bu sözleriniz diye sorduk! Hiç yüzleri kızarmadı maşallah! Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti. Ya sen 10 yıldır “Katil” diyordun, “Darbeci” diyordun, “Bize verilmeyen oylar Sisi’ye gitmiştir. Darbeciye gitmiştir.” deyip duruyordun ne oldu? “Mısır’da bulunmaktan dolayı çok memnunum.” dedi. El insaf! Böyle bir anlayış mı bizi temsil edecek? Filistin konusunda biz yakından takip ediyoruz, teknik ve bilimsel takip ediyoruz. Filistin konusunda mangalda kül bırakmadılar ne oldu sonra? Kasım ayında Türkiye İsrail ticareti tavan yaptı. Bunu ben söylemiyorum, kendi kuruluşu olan istediği gibi manipüle ettiği TÜİK söylüyor! İsrail’e ticaret tavan yaptı! Meydanlarda atıp tutan perde arkasında para için her şeyi yapan bir iktidar ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Böyle bir iktidar bu ülkeyi temsil edemez! Güney Afrika İsrail’in Uluslararası Lahey Adalet Divanı’na verdi, Türkiye’nin katılımcı olarak katılma hakkı vardı zerre kadar katılım şansını değerlendirmedi! Her yönü ile ikiyüzlü ve çıkarcı bir iktidar ile karşı karşıyayız. Gerek ilçemizde gerek ilimizde gerek ülkemizde her şeyini paraya çıkara endekslemiş iktidar bu halka layık değildir. O yüzden biz genelde de yerelde de bu iktidarı değiştirmeliyiz arkadaşlar. Yerele Allah’tan korkan, vatandaşın hakkını hukukunu başının üstünde tutan insanları getirmeliyiz. İşte bu arkadaşlarımız bu vasıflara haizler. O yüzden sizin huzurunuzdayız.” ifadelerin kullandı.

Erzincan’da haklı çıktık, inşallah Kocaeli’nde haklı çıkmayız

Kocaeli’ndeki tüm çevre sorunlarını yakından takip ettiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Milletvekili olduğum zaman Meclis’te ilk gündem ettiğim konu Dilovası’nın çevre sorunlarını oldu. 2006’daki Meclis Dilovası Çalışma Heyeti’nin hazırladığı raporu gündem ettim çünkü Meclis bir rapor hazırlamış o raporun gereğini yerine getirmemişler. 200 sayfalık raporu okudum ve gereğini yerine getirin diye araştırma önergesi verdik, hangi partiler bu araştırma önergesine ret verdi? Biliyorsunuz; AK Parti ve MHP ret oyu vererek Dilovası’nın sorunlarının görüşülmesini istemedi ve sorunlar büyüyor! Şu anda çevre sorunları had safhada denetleme sıfır ve sağlık sorunları had safhada. Her birinizin bir yakını kanserden ölmüyor mu arkadaşlar? Şu anda bakın geçtiğimiz haftalarda Yukarı Hereke’de taş ocaklarını gündeme getirdik. Bu taş ocaklarının Yukarı Hereke’ye verdiği zararı gündem ettik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Kocaeli Valiliği’ne dilekçe verdik itiraz ettik. 4-5 gün sonra Erzincan İliç’te altın madeni felaketi yaşandı. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı çok üzücü. 9 insanımız milyonlarca ton toprağın altında şu anda. Onu bile çıkaramıyorlar. İnsanlar cenazesine bile kavuşamıyor. Büyük bir acı yaşadık. Korkunç bir ihmal var! Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Biz Türkiye’nin dört bir tarafında çevre sorunlarına çok yoğun bir şekilde temas ediyoruz, Kocaeli’deki çevre sorunlarını birebir takip ediyoruz ve gerekeni yapıyoruz ve haklı çıkıyoruz maalesef çok üzücü! Keşke haklı çıkmasak, işte en önemli haklı çıktığımız Meclis’te ben ve arkadaşlarımız defalarca İliç konusunda soru önergeleri verdik, bize geçiştirici cevap verdiler. Çevre Bakanlığı bana verdiği cevapta; “ 3-5 kuruş ceza verdik.” Bu ne demek? “İşte idare ettik anlarsınız ya!” denildi resmen. Sonuç olarak da Milyonlarca ton toprak insanların üzerine yıkıldı! Aslında o milyonlarca ton toprak sadece oradaki o 9 insanın o mazlum vatandaşların üstüne yıkılmadı, bu ülkenin üstüne yıkıldı!” ifadelerini kullandı.

1-2 ay geçmeden ek bütçe yaptılar!

İktidarın yaptığı fiillerin halkımızı manevi olarak çökerttiğini belirten Gergerlioğlu, “Yağma, talan, yolsuzluk had safhada! Bunu inkar edebilen tek kişi var mı? Ülkenin hazinesini yağmaladılar! Biz Meclis’te daha 1-2 ay önce bütçe yaptık, ne oldu biliyor musunuz? 1-2 ay geçmeden ek bütçe yaptılar çünkü dikiş tutmuyor. Ekonomi perişan, mazot olmuş 45 TL, doları zor bela tutuyorlar, Allah bilir seçimden sonra ne olacak? Ekonomik açıdan çok büyük bir deprem yaşanmış durumda!” dedi.

Depremzedelere verilen sözler tutulmuyor!

2023 senesi içinde yaşanan deprem felaketinin skandallarının devam ettiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “145 insanımızın cenazesi daha bulunamadı! Bakanlara soruyoruz “Kayıp insan yok.” diyorlar ama insanlar: “Cenazemize kavuşamadık.” diyor. Evsiz çadırlarda yaşayan binlerce insan var, verilen sözler tutulmuyor. Böylesi bir iktidarı hak etmiyoruz arkadaşlar! Bakın çok büyük potansiyelimiz var. Bu ülkenin, bu toprakların çok büyük potansiyeli var. Biz bu potansiyeli tekçilikte görmüyoruz, milliyetçilikte görmüyoruz, tek tipçilikte görmüyoruz, kardeşlikte görüyoruz, çok kültürlülükte görüyoruz, yoldaşlıkta görüyoruz başka bir şeyde değil. O yüzden diyoruz ki; bu ülkede bu dayatmaları yapanlar ekonomik anlamda bu yolsuzluğu, yağmayı, talanları yapanları göndermekten başka bir çare yok değerli arkadaşlar! Hepimiz bunun için uğraşmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

Güzel hizmet için DEM PARTİ

Önlerinde büyük bir fırsatın olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Biz 5 yıl boyunca bekledik, gerek Kocaeli’de gerek Dilovası’nda ekonomik anlamda belediyecilik anlamında çok büyük yanlışlıklar yaptılar. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bakın bu ülkenin bu devletin Sayıştay denilen bir kurumu var. Sayıştay’ın raporlarında en büyük usulsüzlüklerin olduğu belediye neresi biliyor musunuz? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi! İSU ile diğer kurumları ile bir sürü rezalet ve skandal yaşandığını ben değil Sayıştay söylüyor! Körfez Belediyesi hakeza. Paçalarından pislik akıyor bu iktidarın ve şunu da çok iyi biliyoruz ki; bunlar buzdağının görünen kısmı, bütçe görüşmelerinde o Sayıştay görevlilerine de söyledik! Gözlerini yumdular, bir şey diyemediler, önlerine baktılar! “Sizin söyleyemediğiniz ne kadar yolsuzluk var biz biliyoruz.” dedik, bir şey diyemediler. Daha o buzdağının görünen kısmındaki yolsuzluklar usulsüzler dağ gibi! Cebinizden para çalınmasını hak etmiyorsunuz arkadaşlar! Boşuna mı söylüyoruz! Çok daha güzel iyi bir hizmeti hak ediyorsunuz. İşte arkadaşlarımız! Size bu hizmeti sunmak için buradalar ve sunacaklarına da biz yakinen inanıyoruz. Vekiliniz olarak ben sizleri temsil etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler için elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. Şunu bilin ki biz nasıl bu gayreti gösteriyor sizleri temsil etmeye çalışıyorsak işte arkadaşlarımız işte kardeşlerimiz onlar da en iyi şekilde bu hizmeti sunacaktır! Yeter ki siz gayret edin ve inanın hep birlikte bunu başaracağız.” şeklinde konuştu.